Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor

İş insanı Tolga Bayar'ın eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur, sessizliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bozdu. Ebru Bayar'ın iddialarını sert sözlerle yalanlayan Tayfun, "Bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor" dedi.

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızları müzisyen Tuğçe Tayfur'un evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiası magazin gündeminde ses getirdi.

'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Ebru Bayar, Tayfur'un eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne sürdü. Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Bayar, Tolga Bayar'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü. Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürdü.

"BU ADAM DAVASINI AÇANA KADAR ARKADAŞI OLDUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söyledi:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."

Kaynak: Hürriyet