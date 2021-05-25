Ebru Baki neden yok? Ebru Baki kimdir?

Habertürk sunucularından olan Ebru Baki hakkında Ebru Baki neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Para Gündem sunucusu hakkında Ebru Baki neden yok? Ebru Baki kovuldu mu? sorularının yanıtları araştırılırken; başarılı sunucunun şu an neden haberleri sunmadığı açıklandı. Peki, Ebru Baki kimdir?

Ebru Baki neden yok? Ebru Baki kovuldu mu? sorularının yanıtlarını Meltem Acet cevapladı. Başarılı sunucu Ebru Baki, her sabah saat 09:00 ve 12:00 saatleri arasında Habertürk kanalında daimi ve geçici yorumcularla birlikte sunan "Para Gündem" programını sunmaktadır. Ekonomi ile ilgili program yapan Ebru Baki, bu sabahki programında 2021 Asgari Ücreti ile ilgili söyledikleriyle ilgili Twitter'da gündem oldu ve eleştirilere maruz kaldı. Peki, Ebru Baki kimdir?

EBRU BAKİ KİMDİR?

Gazeteci, tv programı sunucusu. 1975, İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Üniversite eğitimine devam ederken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yapmaya başladı.

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 45 yaşındadır. Başarılı bir gazeteci olan Ebru Baki ihtisasınıMarmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamlamıştır.Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü. Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçiren Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti. Ve hala burada çalışmaktadır.

Ebru Baki, hafta içi her sabah Habertürk kanalında Bülent Aydemir ve değişen yorumcu konuklarıyla birlikte "Para Gündem" isimli programın sunuculuğunu yapıyor.

EBRU BAKİ NEDEN YOK?



Ebru Baki, Habertürk'te Para Gündem isimli programı sunmaktadır. Ebru Baki'nin programı yerine Meltem Acet haberleri sunmaktadır. Merak edilen soruları yanıtlayan isim ise Meltem Acet oldu. Ebru Baki'nin izinli olduğunu ve çarşamba günü yeniden ekranlara döneceğini Meltem Acet açıkladı.