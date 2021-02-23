Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Baki evli mi?
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Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Baki evli mi?

23.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:42
Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Baki evli mi?

Ebru Baki, her sabah saat 09:00 ve 12:00 saatleri arasında Habertürk kanalında daimi ve geçici yorumcularla birlikte sunan "Para Gündem" programını sunmaktadır. Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Baki hayatı ve biyografisi nedir? Ebru Baki evli mi?

Ebru Baki, her sabah saat 09:00 ve 12:00 saatleri arasında Habertürk kanalında daimi ve geçici yorumcularla birlikte sunan "Para Gündem" programını sunmaktadır. Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Baki hayatı ve biyografisi nedir? Ebru Baki evli mi? İşte detaylar haberimizde...

EBRU BAKİ KİMDİR?

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 45 yaşındadır. Başarılı bir gazeteci olan Ebru Baki ihtisasınıMarmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamlamıştır.Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü. Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçiren Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti. Ve hala burada çalışmaktadır.

Ebru Baki, hafta içi her sabah Habertürk kanalında Bülent Aydemir ve değişen yorumcu konuklarıyla birlikte "Para Gündem" isimli programın sunuculuğunu yapıyor.

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