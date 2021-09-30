Ebrar Karakurt'a İtalya'daki antrenmanında eşlik ettik

Türkiye voleybolunun yeni yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferinin ardından ilk röportajını DW Türkçe'ye verdi. Ebrar Karakurt ile voleybola nasıl başladığını, projelerini, çocukluğunu ve hayallerini konuştuk.

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