Ebrar Karakurt'a İtalya'daki antrenmanında eşlik ettik - Haberler
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Ebrar Karakurt'a İtalya'daki antrenmanında eşlik ettik

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye voleybolunun yeni yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferinin ardından ilk röportajını DW Türkçe'ye verdi.

Türkiye voleybolunun yeni yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferinin ardından ilk röportajını DW Türkçe'ye verdi. Ebrar Karakurt ile voleybola nasıl başladığını, projelerini, çocukluğunu ve hayallerini konuştuk.

Ebrar Karakurt'a İtalya'daki antrenmanında eşlik ettik
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Haber: Ebrar Karakurt'a İtalya'daki antrenmanında eşlik ettik - Haberler
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