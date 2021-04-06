Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak

"Kitap Okumak Ruhu Aydınlatır" sloganıyla minik okurlarını alanında uzman pedagog, editör ve gelişim uzmanlarının kontrolünde, iyi, güvenilir ve faydalı çocuk kitaplarıyla buluşturan Prof. Dr. Ali Atıf Bir, ebeveynlere çocukları için doğru kitap seçimine ilişkin ipuçları veriyor.

Prof. Dr. Ali Atıf Bir, ebevenyler tarafından en çok sorulan "Çocuğum için en doğru kitabı nasıl seçerim?" sorununu tüm yönleriyle yanıtlıyor. İşte Prof. Dr. Ali Atıf Bir'den ebeveynlere çocukları için doğru kitap seçimine yönelik tavsiyeler….

Güvenli olmayan çocuk kitaplarına geçit vermeyen yaklaşımıyla alanında uzman pedagog, editör ve gelişim uzmanlarının kontrolünde, internet üzerinden sadece iyi, güvenilir ve faydalı çocuk kitaplarının satışını gerçekleştiren KİTAPORA, kısa sürede ebeveynlerin taktirini, çocukların ise sempatisini kazandı. The Kitap Yayınları Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından hayata geçirilen platform, çocukların kendi yaş kategorilerindeki en doğru kitaplara erişimimi sağlanarak ruhsal ve zihinsel gelişimlerine ilişkin bir yol haritası sunuyor.

Altın anahtar işlevi

Çocukları erken yaşta kitaplarla tanıştırarak kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamanın, hayatın tüm alanında elde edecekleri başarılar için adeta bir altın anahtar işlevi gördüğünün altını çizen Prof. Dr. Ali Atıf Bir, tüm ebeveynleri bu altın anahtarı çocuklarına hediye etmeye davet ediyor. Çocuklar için doğru kitap seçiminin, onların zihinsel ve psikolojik gelişimleriyle doğrudan ilgili olduğu kadar, insan ilişkileri becerilerinin geliştirilmesi açısından da oldukça gerekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Atıf Bir, ebeveynlerinçocukları için doğru kitap seçimi konusunda yaşadıkları kaygıyı, verdiği tavsiyelerle tümüyle ortadan kaldırıyor.

Prof. Dr. Ali Atıf Bir'den ebevenyler için çocuklarını doğru kitapla buluşturma kılavuzu

·Kitabın üzerindeki hangi yaşa uygun olduğuna dair bilgiyi mutlaka dikkate alın.

·Fiziksel olarak kitaba erişiminiz varsa, kitabı ana hatlarıylagözden geçirin. Online olarak inceliyorsanız özet dosyalardan faydalanarak kitabın anatomisini çıkarın.

·Kitap seçimlerinizi saygın, tanınmış yayınevlerinden yana kullanın. Bu size henüz yolun başındayken güvenilirlik sunacaktır.

·Eğer imkânınız varsa seçtiğiniz kitapları öncesinde mutlaka okuyun. Güzel resmedilmiş bir kitabın kötü yazım diliyle sizi hayal kırıklığına uğratabilileceğini unutmayın.

·Her çocuğun ilgisini çeken konular aynı değildir. Kitap seçimi sırasında çocuğunuzla birlikte vakit geçirebilir, böylece dikkatini çeken unsurları keşfedebilirsiniz.

·Seçeceğiniz kitabın çocuğunuza kazandıracağı temel beceriler ile üzerinde durduğu kavramların çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığını dikkate alın.

·Seçiminizde, kitabın içinde yer alan resim ve çizimlerin çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığını sorgulayın.

·Kitabın dilinin açık, anlaşılır ve sade olduğundan emin olun.

·Doğru kitapları bulmaya çalışırken uzman tavsiyelerini, ebeveyn tavsiyelerini, yaşıt çocukların okumayı en sevdiği kitapları veya en çok tercih edilen kitapları inceleyerek seçiminize bu unsurların yol göstermesine izin verin.

·Çocuğunuzun daha önce beğenmediği bir kitap varsa, bu kitabı neden beğenmediğini tespit edip seçimlerinizi bu doğrultuda şekillendirin.

Kaynak: Bültenler