Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın çıktı.
ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın çıktı.
Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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