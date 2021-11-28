Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı - Haberler
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Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın çıktı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın çıktı.

Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.

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AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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