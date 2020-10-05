EBA'ya erişmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
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EBA'ya erişmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

05.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:15
EBA'ya erişmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evine internet bağlatamayan, bu yüzden komşusundan internet çekmek için çatıya çıkan babasını takip eden Çınar Mert, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta İncirtepe Mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki Çınar Mert internet alt yapısında sorun olduğu için uzun süre EBA'ya giremedi. İnternet alt yapı sorunu çözülene kadar babası komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden çatıya çıkan Çınar, ayağının kaymasıyla 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

"BEN UĞRAŞIRKEN O HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞÜYOR"

Oğlunun derslerden geri kalmamak için kendisine ısrar ettiğini belirten acılı baba, "İnterneti devletin vermeyişinden dolayı, bizim de kendi internetimiz olmayışından dolayı kısa süreliğine komşudan interneti çekmek için çatıya çıktım. Çünkü 'Alt yapı sorunu olduğu internetin on gün sonra kurulacağını' söylediler. Oğlum derslerden geri kaldığını söyledi. Çok ısrar etti. Komşu ile konuştum çatıya çıktım, o da arkamdan gelmiş tabii daha sekiz yaşında bir çocuk. Ben uğraşırken o da havalandırma boşluğuna düşüyor" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM BİLGİSAYARIN KAPAĞINI AÇAMADI"

Her şeyden kısarak oğluna bilgisayar aldığını söyleyen Baba Önder Mert, "EBA başımızı yedi. Günlerdir EBA ile uğraşıyorduk. Olmadı, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Oğlum gitti. Eylül'ün 9'unda doğum gününü kutladık. Oğlum cep telefonundan iki üç gün girdi ama interneti yetiştiremediğimiz için giremedi. İnternetimiz bitti. Her şeyden kısarak bilgisayar almıştık. O gün gelmişti. Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Başka canlar yanmasın. İnternet ücretsiz verilsin" dedi.

EBA'ya erişmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları (2)
ABDULLAH: Evet EBA bağlantısı internet kotasından düşmeyecek bir yapı oluşturulabilir. Yalnız Eba sitesi ücretsiz olabilir. Tüm çocuklar eşit eğitim alma şansına sahip olmalı. Çünkü her çocuk Türkiye''nin yarınlarının bir garanti belgesi. İnsanca bir yaşam ve güçlü yarınlar için çocuklarımıza sahip çıkalım. Aksi halde çocuklarımıza istemediğimiz örgütler sahip çıkıyor.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
HASAN: hepsi yapılsada kırsalda birçok yerde internet çekmiyor yada çok yavaş efendi ağlarımız sıkıntılı
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