EBA TV Frekans bilgileri nedir? EBA TV hangi kanallarda yayın yapıyor? Uydu kanallarında EBA TV sıralaması nedir? EBA TV yayını yapan platformlar! Corona virüs nedeniyle binlerce öğrenci EBA TV üzerinden eğitim aldı. Herkesin merak ettiği TRT EBA TV (ilkokul-ortaöğretim-lise) uydu frekans bilgileri nedir? EBA TV Frekans bilgileri nedir? EBA TV hangi kanallarda yayın yapıyor? Uydu kanallarında EBA TV sıralaması nedir? EBA TV yayını yapan platformlar!

Koronavirüs salgını nedeniyleöğrenciler dönemlerini uzaktan eğitim ile sürdürdüler. MEB uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili detayları paylaşarak duyuru gerçekleştirdi. EBA'dan sorunsuz yararlanabilmek için gerekli işlemleri açıkladı ve frekans bilgilerini paylaştı. EBA TV FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN YAPAN PALTFORMLAR NELER? EBA TV FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN YAPAN PALTFORMLAR NELER? TÜRKSAT UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER? HD Alış bilgileri:Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD Alış bilgileri:Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon : Dikey (V) Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4