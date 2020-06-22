EBA TV Frekans bilgileri nedir? EBA TV hangi kanallarda yayın yapıyor? Uydu kanallarında EBA TV sıralaması nedir? EBA TV yayını yapan platformlar!
Corona virüs nedeniyle binlerce öğrenci EBA TV üzerinden eğitim aldı. Herkesin merak ettiği TRT EBA TV (ilkokul-ortaöğretim-lise) uydu frekans bilgileri nedir? EBA TV Frekans bilgileri nedir? EBA TV hangi kanallarda yayın yapıyor? Uydu kanallarında EBA TV sıralaması nedir? EBA TV yayını yapan platformlar!
22.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:36
Koronavirüs salgını nedeniyleöğrenciler dönemlerini uzaktan eğitim ile sürdürdüler. MEB uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili detayları paylaşarak duyuru gerçekleştirdi. EBA'dan sorunsuz yararlanabilmek için gerekli işlemleri açıkladı ve frekans bilgilerini paylaştı.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN YAPAN PALTFORMLAR NELER?
TÜRKSAT UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?
HD Alış bilgileri:Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD
Alış bilgileri:Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4