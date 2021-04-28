EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor
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EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor

EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | Güncel

EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı'nın içerikleri, köy öğrencilerine ulaştırılıyor.

EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor

AMASYA - 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı'nın içerikleri, köy öğrencilerine ulaştırılıyor.

Taşova ilçesine bağlı Destek Köyü Ortaokuluna gönderilen EBA Mobil Eğitim Aracı'nda, ekonomik durumu iyi olmayıp bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonu bulunmayan ya da internet erişimi olmayan öğrenciler eğitim görecek.

Destek Ortaokulu bahçesinde korona virüs tedbirleri de alındı. Öğrencilerin girişte maske kontrolleri yapılıp, ateşleri ölçülerek elleri dezenfekte edildi. EBA Mobil Eğitim Aracındaki bilgisayar ve tabletlerle öğrenciler derslerine girerek, eğitimden geri kalmamaları sağlanmış oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "Bakanlığımızın projeleri kapsamında EBA destek noktaları oluşturulmuştu. EBA destek noktaları oluşturamadığımız ya da öğrencilerimizin internet erişiminin kısıtlı olduğu yerlere de ilimizden EBA destek otobüsleri gelerek bugün öğrencilerimizle birlikte burada canlı derslerine beraber bağlandık. Gerçekten güzel bir uygulama oldu. Her ne kadar yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da biz elimizden geldiği kadar bakanlığımızın projeleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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