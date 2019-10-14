14.10.2019 14:18

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Ama artık endişelenmenize gerek yok. Çünkü EaseUS Data Recovery Wizard ile artık verilerinizi kurtarabileceksiniz. Üstelik hem çok hızlı hem de pratik kullanımı sayesinde, verilerinizin kaybolması artık sizin için sıradan bir durum haline gelecek. Nasıl mı? İşte tüm yönleri ile EaseUS Data Recovery Wizard programı ve avantajları…

EaseUS Data Recovery Wizard Nasıl Bir Program?

Verilerinizi kurtarmanızda size yardımcı olacak olan EaseUS Data Recovery Wizard, dilerseniz sadece kurtarmak istediğiniz veriyi, dilerseniz de herhangi bir zaman aralığındaki geri getirmek istediğiniz tüm verileri kurtarmanızı sağlıyor. Program, son derece basit arayüzü sayesinde pratik kullanım imkanı sunuyor. Aynı zamanda hızlı kullanımı ile de saatlerce verilerinizin kurtarılmasını beklemek zorunda kalmayacaksınız. Sadece birkaç tıkla, verilerinizi arzu ettiğiniz dosya veya klasöre taşıyabilecek ve gönül rahatlığı ile verilerinize kavuşabileceksiniz. Peki bu programa nereden sahip olacağınızı mı merak ediyorsunuz? https://www.easeus.com/datarecoverywizard/free-data-recovery-software.htm adresini ziyaret ederek, hem program hakkında detaylı bilgi alabilir hem de programı bilgisayarınıza yükleyebileceksiniz. Lütfen tüm detaylar için sayfayı ziyaret ediniz.

Hangi Verilerimi Kurtarabilirim?

Açıkçası bu mükemmel program ile aklınıza gelebilecek tüm verilerinizi kurtarabilmeniz mümkün. Herhangi bir ses dosyası, resim ve fotoğraf, video, ofis uygulaması (Word, Excel, Powerpoint vs.), program, uygulama, belge, mail ve daha birçok formatta veriyi, rahatlıkla kurtarmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Hangi Platformlar İçin Kullanabilirim?

Kullanmakta olduğunuz tüm dijital platformlar için verilerinizi kurtarabilirsiniz. Kullandığınız platformun teknik özelliklerine göre, kurtarma süresi değişkenlik göstermekle birlikte, hızlı ve pratik bir şekilde verilerinize kavuşabileceksiniz. Akıllı telefon, tablet, hard disk, bilgisayar, laptop, Mac Book, SD kart, USB bellek ve diğer tüm dijital platformlara bu programı yükleyerek, dilediğiniz veri veya verileri kurtarabilirsiniz.

Hangi İşletim Sistemlerini Destekler?

Windows, iOS, Android, Mac, Linux ve diğer tüm işletim sistemlerinde bu programı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce, hangi işletim sistemi ve CPU tabanı (32 -64 bit) kullandığınızdan emin olmanız gerekir.

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Peki Verilerimi Nasıl Kurtarabilirim?

Programı indirdikten sonra kurulama geçiniz ve kurulum bittikten sonra programı açarak aşağıdaki adımları takip ediniz.

Programı açtığınız zaman ekranda "Veri bulmaya başlamak için bir yer seçin" sekmesine tıklayınız. Burada C:/, D:/ … klasörü altındaki aramak istediğiniz yeri tıklayınız ve ardından Tara sekmesine tıklayınız. Sol kısımda filtreleme yapabileceğiniz bir alan var. Bu alanda, video, resim, belge veya herhangi bir veri başlığını işaretleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ardından Tarih ve Boyut kısmı var ve buraları da dilediğiniz şekilde filtreleyebilirsiniz. Aradığınız dosya ile birlikte bazı dosyaların bir listesi ekranda çıkacaktır. İstediğiniz dosyayı tıklayarak "Kurtar" sekmesine tıklayınız ve dosyanızın yüklenmesini istediğiniz klasörü seçiniz. Hepsi bu kadar!