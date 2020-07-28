EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu | Yeni görüntüler sızdırıldı!
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EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu | Yeni görüntüler sızdırıldı!

EA Sports 23 Temmuz'da FIFA 21'in tanıtım fragmanını yayınladı. Yenilenmiş kariyer modu, FUT Co-op modu nedir? Fifa 21 yenilikleri ile haberimizin detaylarında. Fifa 21 kariyer modu nedir? Fifa 21 fiyatı ne kadar? Fifa 21 PS4, Fifa 21 Xbox, Fifa 21 PC sistem gereksinimleri neler?

28.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:36

EA Sports, FIFA'daki en çok oynanan modlardan biri olan kariyer modunda herhangibir iyileştirme yapmamıştı. FIFA 20'deki kariyer modu hayranlardan ağır eleştiriler almıştı. FIFA 21 için aynı tepkileri almamak adına kariyer modu üzerinde çok durulduğu tanıtım fragmanında görülüyor.

FIFA 21 YENİLİKLER/ OYNANIŞ YENİLİKLERİ

Agile dribbling ile oyuncular, gerçekçi top sürüş deneyimini tadacak. Bu kapsamda top kontrolü de hızlandırıldı. Teke tek pozisyonlarda da topu kontrol etme deneyimi geliştirildi. Oyunda yeni çalım hareketleri de bulunacak. Bridge dribble ve ball roll fake turn gibi yetenek hareketleriyle savunmadaki oyuncuları geçmek daha kolay olacak. Artan hassasiyet ve kontrol ile oyunda farklı bir deneyim sahibi olacaksınız.

Positioning Personality, FIFA 21 ile ilk kez karşımıza gelecek. Dünya klası seviyesindeki futbolcular, kendi oynayış tarzlarını benimseyerek oynayabilir. Bu durum karşısındaki futbolcu tarafından zorlayıcıdır. Bu şekilde oyuncunun hareketlerini tahmin etmek daha zor olacak.

Creative Runs özelliği ile oyuncular, kendi takımının yapacağı hareketleri daha kolay kontrol edebilir.

Topa ulaşmaya çalışırken oyuncular arasında daha yumuşak karşılaşmalar olacak.

EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu

FIFA 21 KARİYER MODU

Interactive Match Sim ile maçlara girebilirsiniz ve gidişata etki edebilecek penaltı, serbest vuruş gibi kilit anlarda rol alarak maçın sonucunu değiştirebilirsiniz.

Revize edilmiş gelişim sistemi ile futbolcuların gelişimini daha detaylı yönetebilirsiniz.

Match Sharpness ile takımınızın performansı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Active Training System ile oyuncuların performansını artırmak mümkün olacak.

Activity Management System ile takımın antrenman programı planlanabilir.

FIFA 21 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

9 Ekim 2020

FİFA 21 FİYATI NE KADAR?

Steam üzerinden indirilecek FIFA 21 PC sürümü 419,99 TL

Xbox One Standart Sürümü 497,50 TL

PS4 Standart Sürüm ise 499,90 TL olarak piyasaya sürüldü. Ön sipariş mevcuttur.

EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Fifa 21 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi/ Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Radeon HD 7850/GeForce GTX 660

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Fifa 21 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: FX 8150 @3.6GHz/ Core i5-3550 @3.40GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi/GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

EA Sports FIFA 21 için bazı yeni özellikleri duyurdu | Yeni görüntüler sızdırıldı!

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