EA, Rus oyuncuları FIFA 22'den çıkardı

Ea Sports, Rus oyuncuları ve formaları FIFA Ultimate Team paketlerinden ve Ultimate Draft'tan çektiğini doğruladı. Rusya'nın komşu ülkesi Ukrayna'yı işgali nedeniyle yapılan bu yaptırım sonrası Rusya Fıfa 22'den kaldırıldı.

Yayıncı kuruluş, FIFA 22 oyuncularına gönderdiği mesajda, "EA Sports, Ukrayna Halkı ile dayanışma içindedir ve futbol dünyasındaki birçok ses gibi, Ukrayna'nın işgaline son verme çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

EA Sports, aşağıdaki içeriğin artık FIFA Ultimate Team Packs ve Ultimate Draft'ta kullanılmayacağını da doğruladı:

Rus kulüplerinden oyuncu öğeleri

Rus kulüplerinden kit öğeleri

Rus kulüpleri ve milli takımdan Stadia ve Stadyum eşyaları

Bu hareket sonrası yayıncı kuruluşun geçen hafta Rus takımlarını FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarma kararının ardından geldi. Geçtiğimiz günlerde FIFA önümüzdeki güncellemelerde bu değişikliklerin yer alacağını bildirmişti.