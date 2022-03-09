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EA, Rus oyuncuları FIFA 22'den çıkardı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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EA, Rus oyuncuları FIFA 22'den çıkardı

8 Mart'ta FIFA 22'ye gelen güncelleme sonrası oyuna giren oyuncuların karşısına FIFA Team'den mesaj çıkıyor. FIFA 22'ye gelen güncelleme ile EA Sports'un Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduğu bildirilen mesajda Rus oyuncuların FIFA 22'den kaldırıldığı açıklandı.

Ea Sports, Rus oyuncuları ve formaları FIFA Ultimate Team paketlerinden ve Ultimate Draft'tan çektiğini doğruladı. Rusya'nın komşu ülkesi Ukrayna'yı işgali nedeniyle yapılan bu yaptırım sonrası Rusya Fıfa 22'den kaldırıldı.

Yayıncı kuruluş, FIFA 22 oyuncularına gönderdiği mesajda, "EA Sports, Ukrayna Halkı ile dayanışma içindedir ve futbol dünyasındaki birçok ses gibi, Ukrayna'nın işgaline son verme çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

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EA, Rus oyuncuları FIFA 22'den çıkardı

EA Sports, aşağıdaki içeriğin artık FIFA Ultimate Team Packs ve Ultimate Draft'ta kullanılmayacağını da doğruladı:

  • Rus kulüplerinden oyuncu öğeleri
  • Rus kulüplerinden kit öğeleri
  • Rus kulüpleri ve milli takımdan Stadia ve Stadyum eşyaları

Bu hareket sonrası yayıncı kuruluşun geçen hafta Rus takımlarını FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarma kararının ardından geldi. Geçtiğimiz günlerde FIFA önümüzdeki güncellemelerde bu değişikliklerin yer alacağını bildirmişti.

Rusya Milli Takımı ve kulüpleri artık oyunlarda da yokRusya Milli Takımı ve kulüpleri artık oyunlarda da yok

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

EA Sports, FIFA 2022, FIFA 22, Ukrayna, Rusya, Gamegar,, Haberler

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