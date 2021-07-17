EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!
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EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!

EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Electronic Arts, yaklaşmakta olan oyun etkinliği EA Play 2021'de yeni bir Star Wars oyunu göstermeyeceğini duyurdu. EA Play 2021 ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Electronic Arts'ın sunduğu oyun hizmetlerinin gösterime gireceğini oyun etkinliği EA Play 2021 için Star Wars hayranlarını üzen bir haber geldi. Amerika merkezli video oyun şirketi EA, bu yıl etkinlik kapsamında Star Wars oyunu göstermeyeceğini duyurdu.

EA Star Wars resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan haberin ardından, Star Wars hayranları tweet'in altına yaptıkları yorumlarda oyun şirketine büyük tepki gösterdi.

EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!

Bu ayın başlarında EA, yeni nesil Dragon Age ve Mass Efect'i de EA Play 2021'de göstermeyeceğini belirtmişti.

Etkinlikte duyurusunun yapılacağı düşünülen oyunlar arasında yeni nesil Need for Speed ve Dead Space oyunları yer alıyor. Ancak bunların etkinlik kapsamında gösterime girip girmeyeceği bilinmiyor.

EA Play 2021 oyun etkinliği, 22 Temmuz TSİ 20:00'de başlayacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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