EA, geliştirilmekte olan üç adet Star Wars oyunu olduğunu doğruladı

Electronic Arts ve Lucasfilm Games, Star Wars evreninde geçecek yepyeni, birinci sınıf oyun deneyimlerini sunmaya devam etmek için güçlerini birleştirdikleri açıklandı. Apex Legends, Titanfall ve Star Wars Jedi Fallen Order gibi oyunların üzerinde çalışmalar yapan Respawn Entertainment, bu yeni projelerin geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük ediyor.

STAR WARS JEDI

EA, geliştirilmekte olan üç adet oyunundan birinin bilindiği üzere Star Wars Jedi serisinin ikinci oyunu olduğunu açıkladı. Star Wars Jedi Fallen Order, oyuncular tarafından oldukça sevilince oyunun hikayesine devam edilmesine karar alındı ve ikinci oyunun geliştirilmesine hemen başlanıldı.

STAR WARS FPS OYUNU

Geliştirilmekte olan bir diğer oyun ise Star Wars evreninde geçen FPS oyunu olduğu bildirildi. Oyuncuların aklına hemen Star Wars Battlefront 3 gelse de bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Battlefront serisinin yeni nesil konsollarda olmaması nedeniyle geliştirilmekte olan oyunun yeni nesil konsollarda da oynanabilmesi adına yeni bir Battlefront oyunun geleceği düşünülmektedir.

STAR WARS STRATEJİ OYUNU

Son olarak ise bahsedilen geliştirilmekte olan üçüncü oyun ise Star Wars'un strateji oyunu oldu. Oyun endüstrisi emektarı Greg Foerstch tarafından yönetilen yeni kurulan stüdyo Bit Reactor ile yapılan bir yapım iş birliği ile geliştirilen Star Wars strateji oyununu piyasaya süreceklerini açıkladılar.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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