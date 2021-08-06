FIFA 22 Kariyer Modu tanıtım fragmanı yayınlandı!

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22 artık kariyer modunda kendi takımımızı oluşturmamıza izin veriyor. EA Games, FIFA 22 Kariyer Modu'nun tanıtım fragmanını yayınladı. FIFA 22 Kariyer Modu özellikleri!

EA Games yaptığı açıklamayla FIFA oyuncuların yıllardır süren isteğini gerçekleştiriyor. Bu zamana kadar kariyerde kendi takımınızı oluşturmanıza izin vermeyen FIFA, sonbaharda çıkacak yeni oyunu FIFA 22'de kendi takımınızın, logosunu, formasını ve daha fazlasını oluşturmanıza izin verecek.

FIFA 22, yepyeni HyperMotion teknolojisi ile yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 22 Ekim'de çıkış yapmaya hazırlanıyor.

FIFA 22 KARİYER MODU ÖZELLİKLERİ

Oyuncular tarafından oluşturulan kulüpler 'Menajer Kariyer' modunda mevcut olacak ve takımınızı oyunun herhangi bir liginde oluşturabileceksiniz. Takımınızın ismini yazacak, hatta spikerler tarafından okunacak ismini de seçebileceksiniz.

Takımınızın iç saha ve deplasman formasını, armasını ve stadyumunuzu özelleştirebileceksiniz. Forma kitleri, görüşte Adidas tasarımlarına dayanan düzinelerce önceden hazırlanmış desenler ve renkler ayarlanabilecek. Stadyumun ise oyunun mevcut lisanssız stadyumlarından biri olarak başlayacak. Ancak, koltuk renklerini, çim desenini, file seçeneklerini, tribün tezahüratlarını ve gol müziği eklenebilecek.

Kulübünüz oyunun verdiği hazır bir kadroyla başlayacak. Takımınızın genel yıldız derecesini ve ortalama yaşını ayarlayabilecek ve başlangıçta transfer bütçesini zorluklara göre seçebileceksiniz.

FIFA 22 KARİYER MODU TANITIM FRAGMANI