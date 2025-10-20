EA çöktü mü? EA Games problem mi var 20 Ekim Pazartesi 2025?

Redwood City, Kaliforniya merkezli olan ve Amerika ile Avrupa pazarlarında kâr ve piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Amerikalı oyun şirketi EA bu durumda, kullanıcı deneyiminde olağanüstü bir kesinti yaşıyor gibi görünebilir. Ancak bu durumun tam olarak bir "çökme" anlamına gelip gelmediğini değerlendirmek için, resmi sunucu durumu sayfaları ve kamuya açık kesinti raporları incelenmeli.

EA GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

Son 24 saat içerisinde Electronic Arts (EA) sunucularında yaşanan bağlantı ve erişim sorunlarına dair kullanıcı raporlarında belirgin bir artış dikkat çekiyor. Özellikle son bir saat içinde birçok oyuncu, çevrim içi oyunlara bağlanmakta güçlük yaşadığını ve oturum açma hataları aldığını bildirdi. Günün farklı saatlerinde benzer problemler tekrar ederken, bu durum EA sunucularında bölgesel veya genel bir kesinti olabileceğini düşündürüyor.

SON 24 SAATTE YAŞANAN KESİNTİLER

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, EA'nın çevrim içi hizmetlerinde son 24 saatte aralıklı bağlantı sorunları gözlemlendi. Bu sorunlar; oyun içi bağlantı hataları, hesap oturum açma problemleri ve sunucu yanıt süresinde gecikmeler şeklinde kendini gösterdi. Özellikle FIFA, Apex Legends ve EA App kullanıcıları bu aksaklıklardan etkilendiğini ifade etti.

Hata raporu: