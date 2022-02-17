EA, Battlefield 2042'nin kötü lansmanı için Halo ve pandemiyi suçladı

Battlefield 2042'nin lansmanından bu yana EA yöneticilerinin yakın zamanda düzenledikleri toplantıda, oyunun lansmanı sonrası tepkilerinin ve oyunun bu denli "felaket" oluşunun nedeni için bir dizi sebep ortaya koyduğu bildirildi.

EA'nın Stüdyo Başkanı Laura Miele, Battlefield 2042'deki tartışmayı EA'nın hem geçmişteki hem de günümüzdeki daha geniş başarılarını kabul ederek yönetti, ancak "hatalarımız olduğunda kabul etmek gerçekten önemli" sözlerine yer verdi. Miele şöyle devam etti, "Oyuncularımızın beklentilerini karşılamayan ve aynı zamanda kendi beklentilerimizi de açıkça kaçıran Battlefield lansmanında durum kesinlikle böyle."

Battlefield 2042'yi geliştiren ekipin yaşadığı pandemi sırasındaki evden çalışma hayatı ve farklı zorlu süreçler dile getirilirken diğer yandan da Xbox'ın geliştirdiği Halo Infinite'in başarılı lansmanı sonrası Battlefield 2042 için şansız bir durum olduğu bildirildi.