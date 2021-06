E3 2021 etkinliğinde tanıtılan oyunlar büyük beğeni topladı!

E3 2021 programı, Microsoft, Ubisoft, Square Enix ve daha fazlasının oyunlarının gösterilmesiyle gerçekleşti. Ayrıca bugün ve 15 Haziran'da Nintendo da dahil olmak üzere haftanın geri kalanında yapılacak daha çok şey var! STALKER, Far Cry 6, Battlefield 2042, Elden Ring gibi birbirinden farklı yapımların tanıtımları yayımlanırken pek çok oyunun da çıkış tarihi açıklandı.

Bu yıl Los Angeles'ta fiziksel bir E3 etkinliği olmasa da E3 2021 şu anda tamamen dijital bir etkinlik olarak gerçekleşiyor. E3 2021 etkinliği tüm heyecanıyla devam ederken Xbox ve Bethesda için birbirinden önemli yapımlar duyuruldu.

MICROSOFT E3 ETKİNLİĞİNDE PEK ÇOK OYUN TANITTI

E3 2021 İkinci Gün tamamlandı. Xbox, Bethesda, Square Enix Presents ve PC Gaming Show'dan bir sürü duyuru ile inanılmaz derecede heyecan verici bir gün daha geride kaldı. En büyük çevrimiçi oyun konferansı E3 kapsamında Halo Infinite, Elden Ring, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Forza Horizon 5 ve çok daha fazlasına ilk bakışı atma imkanı bulduk.

Elbette, duyurulacak çok sayıda yeni oyun var, bu yüzden bu yılki tamamen dijital gerçekleşen E3 için yeni detaylar gelmeye de devam ediyor.

E3 2021 NE ZAMAN BİTİYOR?

E3 2021, 12 Haziran Cumartesi ile 15 Haziran Salı arasında gerçekleşecek. Ancak etkinlik haftasından önce ve sonra gerçekleşen birkaç oyun tanıtımı da var. Herkesin ücretsiz olarak erişebileceği canlı video konferansı ve dört günlük bir canlı akışı izleyebilirsiniz.

WAR TALES DUYURULDU

WarTales, Northgard'ın yaratıcılarından, ortaçağın vebalı bir döneminde geçiyor. Hayatta kalmak için mücadele eden bir paralı asker grubunun kontrolünü elinize almanızı sağlayan yeni bir strateji oyunudur.

Far: Lone Said'in devamı olan Far: Changing Tides'ta kıyamet sonrası bir denizaltı dünyasında keşfedilmemiş sulara yelken açacaksınız. Yeni devam oyunu ilk kez, terk edilmiş şehirler ve köhne kuleler gibi kuru arazilerdeki yerleri keşfetmenize izin veriyor.

STALKER ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Chernobyl'de, bir soygun yapmak için Çernobil Nükleer Gücüne girmeniz gereken bir hayatta kalma - korku RPG'si olan STALKER, gerçek hayattaki fotoğraflardan ve taramalardan oluşturuldu. Oyunda karantina bölgesinin inanılmaz derecede doğru 3D modelleri kullanılmakta.

Ukranya merkezli GSC Gameworld stüdyosu tarafından geliştirilen STALKER 2, Unreal Engine 4 oyun motorunun tüm özelliklerinden faydalanıyor. Stalker 2 oyunculara yeni bir dünya ve bu dünyanın içerisinde çeşitli birçok görev sunuyor. Yeni oyun 28 Nisan 2022 tarihinde çıkış yapacak ve oyuna Xbox Game Pass'ten erişilebilecek.

FINAL FANTASY PIXEL REMASTER COLLECTION MOBİL İÇİN DUYURULDU

Final Fantasy Pixel Remaster Collection ismi ile duyurulan içerikte Final Fantasy'nin ilk altı oyunu bulunuyor. Final Fantasy VII The First Soldier bu yılın sonlarında, Final Fantasy VII Ever Crisis ise 2022 yılında çıkışını yapacak.

MARVEL OYUNU GUARDIANS OF THE GALAXY GELİYOR

Bu sadece Marvel's Avengers için büyük bir haber değil, Peter Quill, Drax, Gamora, Rocket Racoon ve Groot dahil tüm oyuncu kadrosunu içeren tamamen yeni bir oyun. Yayıncı Square Enix ve geliştirici Eidos Montreal, tek oyunculu üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu Marvel's Guardians of the Galaxy'yi E3'te duyurdu.

HITMAN SNIPER: THE SHADOWS MOBİL OLARAK SUNULACAK

Square Enix Montreal tarafından geliştirilen bir mobil oyun Hitman Sniper'ın devam oyunu oldu. Hitman Sniper: The Shadows'da Soji, Kiya, Kolzak, Knight ve Stone isimli 5 farklı karakteri yöneterek farklı görevleri tamamlıyoruz. Oyun yıl sonunda hem iOS hem de Android cihazlar için geliyor.

BABYLON'S FALL

Bir haber de Platinum Games'ten geldi. Orta asırlarda geçen ve farklı oyun modları bulunacak bir MMORPG oyunu olan Babylon's Fall'da amacınız bir savaşçı grubuna katılarak Babylon'nun Titanik kulesini araştırmak. Oyunun 4 kişiye kadar çok oyunculu modu da bulunacak.

A PLAGUE TALE: REQUIEM 2022'DE ÇIKIŞ YAPACAK

14. yüzyılda Fransa'da çok sayıda farenin yer alacağı bir aksiyon-macera-korku filmi olan A Plague Tale: Innocence'ın devamı niteliğindeki oyun, 2022 yılında çıkışını gerçekleştirecek.

BATTLEFIELD 2042'NİN OYNANIŞ VİDEOSU GELDİ

Oyunucu sayısını 128 oyuncuya çıkaran ve uzmanlara gadget'lar sunan yakın gelecekteki bir Battlefield oyunu, bir tür Rainbow Six Siege operatörleri gibi sunuldu. Bu oyunda tek oyunculu ve battle royale modu yok, ancak gelecekte öğreneceğimiz birkaç gizemli mod var. 13 Haziran Pazar günü E3 sırasında ilk oynanış fragmanı paylaşıldı ve ardından Temmuz ayında EA Play Live'da daha fazlasını göreceğiz.

ELDEN RING ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Elden Ring'in fragmanının yayınlanmasının ardından oyunun çıkış tarihi de belli oldu. Elden Ring çıkış tarihi 21 Ocak 2022 olarak duyuruldu.

FAR CRY 6'DAN BİR KESİT GELDİ

7 Ekim tarihinde çıkış yapacak oyundan bir kesit paylaşıldı.