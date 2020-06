E3 2020 Alternatifi Etkinliklerinin Tarihleri ve Saatleri Her ne kadar COVID-19 oyun dünyasını da etkisi altına almış olsa da, planlanan etkinlikler dijital olarak düzenlenecekler.

Her ne kadar COVID-19 oyun dünyasını da etkisi altına almış olsa da, planlanan etkinlikler dijital olarak düzenlenecekler. Yaz boyunca düzenlenecek E3 2020 alternatifi etkinliklerin tarihlerini ve başlama saatlerini bir araya getirelim istedik.

Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacaklar. Haliyle bu yılın oyun dünyasındaki en hareketli yıllardan bir tanesi olması bekleniyordu. Gerek konsolların teknik özellikleri gerekse de geliştirilen oyunlar tanıtılacaktı. Ne var ki COVID-19 salgını bütün her şeyi değiştirdi. E3 2020 dahil yıl boyunca gerçekleşecek olan bütün büyük etkinliklerin iptal edildiğini görmüş ve üzülmüştük. Ancak insan sağlığı her daim önceliklidir.

E3 2020 Alternatifi Etkinlikler Hangi Tarihlerde Düzenlenecek?

COVID-19 salgını nedeniyle geliştirici stüdyolar ve yayıncılar mecburen alternatif yollara başvurdular. Etkinliklerin geleneksel olanlarının yerine dijital versiyonlarının planlamasını yaptılar ve önümüzde de Ağustos ayına kadar uzanan geniş bir program var. Hemen aşağıdan da bu etkinliklerden gününü ve başlama saatleri belli olanlara göz atabilirsiniz.

10 Haziran 2020

IGN Expo Debut: TSİ 23: 45 sıralarında başlayacak ve IGN Youtube kanalından izlenebilecek bu etkinlik sırasında Beyond Blue, Chivalry 2, Dual Universe, Pathfinder: Kingmaker, Voidtrain, Wasteland 3 ve Werewolf: The Apocalypse fragmanları, GTFO, Mortal Shell, Observer: System Redux, Second Extinction ve Yakuza: Like a Dragon oynanış videolarının yanı sıra Borderlands 3 içeriğine ve The Waylanders oyununa ilk bakış atılacak.

11 Haziran 2020

The Escapist Indie Showcase: TSİ 22: 00 sıralarında başlayacak olan şovu The Escapist Youtube kanalı üzerinden izleyebileceksiniz. Yetmiş farklı bağımsız oyunun gösterileceği şovda yeni duyurular ve fazlaca oynanış videoları ekranımıza gelecek.

PS5: The Future of Gaming: TSİ 23: 00 sıralarında başlayacak olan yayında, PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyunlar gösterilecek.

12 Haziran 2020

IGN Expo #2: TSİ 00: 15 sıralarında başlayacak ve IGN Youtube kanalından izleyebileceğiniz yayın sırasında iki yeni oyun duyurusuna ek olarak Stronghold: Warlords ve XIII fragmanları ve Blankos Block Party, Iron Oath, Samurai Jack: Battle Through Time ve Spellbreak için oynanış videoları izleyebileceksiniz.

13 Haziran 2020

IGN Expo #3: TSİ 00: 50 sıralarında başlayacak ve IGN Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek. 13 Sentinels: Aegis Rim, Castlestorm 2, Everspace 2, Guilty Gear Strive, Phantasy Star Online 2 Update ve Ranch Simulator fragmanlar ve Chicken Police, Hardspace Shipbreaker, Skater XL, Total War: Troy ve Warhammer 40k: Mechanicus oynanış videoları yayınlanacak.

PC Gaming Show: TSİ 21: 00 sıralarında başlayacak ve PC Gamer Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek. Birçok katılımcının yer alacağı etkinlik sırasında yeni duyurular ve fragmanlar yayınlanacak. Bununla birlikte Surgeon Simulator 2 oyununa ilk bakış atılacak. Torchlight III ile ilgili bir sürprizin yanı sıra elliden fazla oyun da karşımıza çıkacak.

14 Haziran 2020

Future Games Show: TSİ 00: 00 sıralarında başlayacak olan yayını GamesRadar Youtube kanalı üzerinden izleyebileceksiniz. Kırktan fazla konsol, PC ve mobil oyun gösterilecek.

15 Haziran 2020

IGN Expo #4: IGN Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek olan yayın, TSİ 22: 30 sıralarında başlayacak ve iki yeni oyun duyurusu, Humble Bundle Indies Showcase için Ninjala, Vigor, and Overcooked! 2 fragmanları ve Corepunk, Destroy All Humans!, Fight Crab, Forgotten City, Mafia: Definitive Edition, Recompile, New World, Shing!, Solasta Crown of the Magister, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom ve Scarlet Nexus için oynanış videoları gösterilecek.

16 Haziran 2020

Upload VR Showcase: Summer Edition: UploadVR Youtube kanalı üzerinden izleyebileceğiniz yayın TSİ 19: 00 sıralarında başlayacak ve Fast Travel Games ve Cloudhead Games gibi önemli VR oyun geliştiricilerinden haberler alabileceksiniz.

19 Haziran 2020

EA Play Live: TSİ 02: 00 sıralarında başlayacak olan yayın, Electronic Arts Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek. Amerika menşeli yayıncı tarafından yayınlanacak olan oyunların duyurularının yapılacak olmasının yanı sıra yeni Need for Speed hakkındaki ilk detaylar da bu yayın sırasında paylaşılacak.

22 Haziran 2020

Summer Game Fest Developer Showcase: June: thegameawards Youtube kanalı üzerinden izleyebileceğiniz bu yayın, TSİ 18: 00 sıralarında başlayacak. Genel olarak bağımsız ve daha büyük çaplı projelere bakış atılacak.

23 Haziran 2020

New Game+ Expo: New Game Plus Expo Youtube kanalından izleyebileceğiniz yayının başlama zamanı TSİ 18: 00. Dünya genelindeki stüdyolar tarafından geliştirilmekte olan yeni oyunlar gösterilecek.

12 Temmuz 2020

Ubisoft Forward: TSİ 22: 00 sıralarında başlayacak olan yayın, Ubisoft Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek. E3 tarzında olacağı söylenen bu yayın sırasında fazlaca özel oyun haberleri, yeni duyurular ve çok daha fazlası bulunacak.

Bunların haricinde henüz zamanı belli olmayan yayınların da olduğunu söylemeden geçmeyelim. 13 - 15 Haziran 2020 tarihleri arasında Guerrilla Collective, 24 Haziran 2020 tarihinde Marvel's Avengers: War Table, 25 Haziran 2020 tarihinde Night City Wire (Cyberpunk 2077), 27 - 28 Haziran 2020 tarihleri arasında BitSummit Gaiden, 11 Temmuz 2020 tarihinde Tennocon 2020 (Warframe), 20 Temmuz 2020 tarihinde Summer Game Fest Developer Showcase: July ve son olarak 27 - 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında dijital olarak düzenlenecek olan GamesCom 2020 fuarı bizleri bekleyecek.