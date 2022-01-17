E-Ticaret Sendikasından Kobi'lere Destek

Türkiye'nin e-ticaret alanında kurulan ilk sendikası olan E-Ticaret İşveren Sendikası, KOBİ'lere verdiği eğitimler, mali ve hukuki destekler, devlet teşvikleri danışmanlıkları ve anlaşmalı kurumlardan indirimlerle e-ticaret firmalarının en büyük destekçisi oluyor.

E-ticaret sektöründe yer almak isteyen KOBİ'lere, kadın ve genç girişimcilere sektörel eğitim desteği sağlayan E-TİS bunun yanı sıra özel işveren havuz sistemi sayesinde işverenle iş arayanları bir araya getiriyor. Kurye, sanal ofis, eğitim, marka patent, web tasarım gibi alanlarda hizmet veren kurumlarla yaptığı özel anlaşmalarla KOBİ'lerin bu anlaşmalı kurumlardan indirimli hizmet almalarını sağlıyor. Üyelerine sunduğu mali ve hukuki danışmanlık desteğinin yanı sıra devlet teşvikleri konusunda da danışmanlık hizmeti veriyor.

E-TİS ayrıca yurtdışına açılarak e-ihracat alanında çalışmalar yapmak isteyen firmalara da çeşitli desteklerde bulunuyor. Türkiye'de E-TİS üyesi olan küçük ve orta ölçekli firmaların satışlarını artırmak için uluslararası pazar yerlerinde e-ihracat kanalları oluşturmasına yardımcı oluyor. Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 7 farklı ülkede e-ticaret temsilcileri bulunan E-TİS, bu temsilcilerle yapılan iş birlikleri sayesinde Türkiye menşeli e-ticaret firmalarının adını dünyada duyurmasına katkıda bulunuyor.

Sundukları desteklerle küçük ve orta ölçekli e-ticaret firmalarının sektörel farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını belirten E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı Erdem Yanık, "Amacımız e-ticaret sektöründeki KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarda her türlü donanıma sahip karlılığı yüksek işletmeler haline gelmesine yardımcı olmak. Önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisinde daha da önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz e-ticaret sektörünün, donanımlı ve güncel bilgiye sahip firmalar tarafından temsil edilmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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