e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl girilir? Karne ve dönem notları nasıl öğrenilir? Eokul VBS! VBS nedir? Dönemlerin bitmesi ile birlikte öğrencilerinin notlarını ve dönem durumlarını öğrenmek isteyen velilerl e-Okul VBS'den öğrenebilecek. E-okul VBS hakkında merak edilenler ve yapılacak işlemler haberimizde. e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl girilir? Karne ve dönem notları nasıl öğrenilir. Eokul VBS!

E-okul, öğrenciler ile velilerin birçok konuda faydalandığı bir online sistemdir. Kişiye özel şifre ile giriş yapılan E-okul VBS sistemi ile veliler çocukları ile ilgili puan, not ve dönem bilgileri ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorlar. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkında merak edilenler ve giriş işlemleri bilgileri haberimizde.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır.

E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.

E-OKUL VBS

E-OKUL VBS GİRİŞİ YAPILABİLEN SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

E-okul VBS sistemi, Ocak 2007'den bu yana öğrenci ve velilere hizmet vermektedir. Hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanabildiği e-okul platformu ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. E-okul VBS girişi ile şu sorgulamaları yapabilirsiniz;

- Devamsızlık- Not Bilgisi

- Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

- Performans Ödevi Sonuçları

- Haftalık Ders Programı

- Sınav Tarihleri- Aldığı Belgele

r- Okuduğu Kitaplar

-Yıl Sonu Notları

- Davranış Notları

- Diploma notu

- Nakil Durumu

- Pansiyon Zaman Çizelgesi

- Pansiyon yemek Menüsü

- Pansiyon Devamsızlık Bilgisi

- Pansiyon İzin Bilgileri

E-OKUL NEDİR?

E-okul, velilerin öğrencilerin okul durumlarını takip edebilmek ve aynı zamanda öğretmenlerin de işini kolaylaştıracak şekilde açılmış bir sistemdir. Velileri ve öğrencileri ilgilendiren tarafı, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) olarak bilinir.Bu sistemde öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden takip edilir.