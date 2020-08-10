e-Okul VBS giriş sayfası MEB: LGS tercih sonucu 2020 sorgulama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

e-Okul VBS giriş sayfası MEB: LGS tercih sonucu 2020 sorgulama

Liseye Giriş Sınavı (LGS) tyerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'ı tarafından 10 Ağustos 2020 tarihinde adayların erişimine açıldı. LGS tercih sonuçları e-Okul sistemi ve meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenci ve veliler tarafından sorgulanabilecek. İşte e-okul LGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

e-Okul VBS giriş sayfası MEB: LGS tercih sonucu 2020 sorgulama
10.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:44

LGS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlr e-okul ve MEB'in sistemi üzerinden öğrenilecek. Liseye geçiş heyecanı içerisindE olan adaylar, LGS 1. nakil başvurularının ne zaman olacağını da araştırıyor. LGS tercih robotu üzerinden fikir edinen öğrenciler, sonunda LGS yerleştirme sonuçlarını öğreniyor.

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da duyurduğu üzere, LGS sınavına giren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını meb.gov.tr veya e­okul.meb.gov.tr adreslerinden öğrenecek. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgileri sorgulanabilecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

E-OKUL LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA...

LGS NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17 - 21 Ağustos'ta da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve 2. nakil sonuçları da 24 Ağsutos'ta açıklanacak.

MEB LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI...

İlgili Haberler

LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı!
LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı!
LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonucu nasıl öğrenilir? LGS yerleştirme sonucu sorgulama MEB
LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonucu nasıl öğrenilir? LGS yerleştirme sonucu sorgulama MEB
LGS merkezi yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme nedir? Merkezi Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır?
LGS merkezi yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme nedir? Merkezi Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır?
LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!
LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var Magazin
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cenk Eren Hande Erçel Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Çocuk Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: e-Okul VBS giriş sayfası MEB: LGS tercih sonucu 2020 sorgulama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 09:44:45. #1.14#
title