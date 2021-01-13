E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme nasıl yapılır?

13.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:00
E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme nasıl yapılır?

Gündemde milyonlarca öğrenci E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim sürerken 1.dönem sonuna da az bir zaman kaldı. Peki, E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme!

Gündemde milyonlarca öğrenci E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim sürerken 1.dönem sonuna da az bir zaman kaldı. Peki, E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme! İşte detaylar haberimizde...

E-OKUL KARNE NOTU ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebilmektedir. MEB tarafından hizmete açılan sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkanı bulmaktadır.

E-OKUL KARNE NOTLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.

KARNELER ELDEN Mİ VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz.

Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.Böylelikle karneler dijital yolla verilecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ivana Sert Hande Erçel Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme nasıl yapılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 12:00:32. #1.15#
title