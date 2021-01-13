E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme nasıl yapılır?

Gündemde milyonlarca öğrenci E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim sürerken 1.dönem sonuna da az bir zaman kaldı. Peki, E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme!

Gündemde milyonlarca öğrenci E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim sürerken 1.dönem sonuna da az bir zaman kaldı. Peki, E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme! İşte detaylar haberimizde...

E-OKUL KARNE NOTU ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebilmektedir. MEB tarafından hizmete açılan sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkanı bulmaktadır.

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E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.

KARNELER ELDEN Mİ VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz.

Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.Böylelikle karneler dijital yolla verilecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.