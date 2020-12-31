e-Nabız'da sırası gelen, grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek
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e-Nabız'da sırası gelen, grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek

31.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:18
e-Nabız'da sırası gelen, grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu, ancak şu an e-Nabız sisteminden onay alan hastalar, aile hekimlerine gidip elektronik reçetelerini alarak, eczanelerden aşılarını temin edebilecekler.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu, ancak şu an e-Nabız sisteminden onay alan hastalar, aile hekimlerine gidip elektronik reçetelerini alarak, eczanelerden aşılarını temin edebilecekler." ifadelerini kullandı.

TEİS'den yapılan açıklamada, mevsimsel olarak grip salgını döneminde olunduğu ve yaklaşık 10 aydır da içinde bulunulan salgın nedeniyle grip aşılarına olan talebin arttığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca temin edilen grip aşılarına vatandaşların eczanelerden ücretsiz ulaşabileceği aktarılan açıklamada, grip aşısı temin edecek vatandaşların önceden olduğu gibi e-Nabız sisteminden durumlarını kontrol etmesi ve aile hekiminden yazdırdıkları reçeteleriyle eczanelere başvurması gerektiği ifade edildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da eczacıların ücretsiz grip aşılarını sadece reçetem sistemi üzerinden karşılayabileceklerini belirtti.

Saydan, "Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu, ancak şu an e-Nabız sisteminden onay alan hastalar aile hekimlerine gidip elektronik reçetelerini alarak, eczanelerden aşılarını temin edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olduğuna değinen Saydan, bugün dünyada hala aşı karşıtlığının bulunduğunu, ancak Kovid-19'da aşılamanın hayat kurtardığını vurguladı.

"Eczacı meslek hakkının tanımlanmasının önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı"

Saydan, eczacıların salgın sürecinde ücretsiz şekilde ve fedakarca halk sağlığı için hizmet verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Grip aşılarında eczanelerimizin hiçbir kazancı bulunmadığı gibi ecza depolarından eczanelerimize 1 kuruş bedelle fatura edilmektedir. Yani eczacılar herhangi bir hizmet bedeli, meslek hakkı almadığı gibi sembolik de olsa üste para ödüyorlar. Birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerde verilen hizmet için eczacı meslek hakkının tanımlanmasının ne kadar önemli olduğu, içinde bulunduğumuz süreçte bir kez daha net bir şekilde anlaşıldı."

Sıranın gelip gelmediği e-Nabız üzerinden takip edilebilecek

Sağlık Bakanlığının dağıtacağı 600 bin grip aşısının yetersiz olduğunu belirten Saydan, Türkiye'de yalnızca 65 yaş üstü vatandaş sayısının 7,5 milyon, kronik hastalığı olan ve grip aşısına birinci derecede ihtiyacı olan vatandaş sayısının ise 10 milyon olduğunu ifade etti.

Saydan, şunları kaydetti:

"TEİS olarak inanıyoruz ki, Bakanlığımız tarafından getirilen grip aşısı sayısı kademeli olarak artırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşlarımızın hepsi de aşılanacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın, e-Nabız sistemi üzerinden, aşı alma sıralarının gelip gelmediğini sabırla takip etmelerini rica ediyoruz. Eczanelerimizin bu sistem dışında aşı getirme imkanının olmadığını kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunarız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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