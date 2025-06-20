E KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI | e-Karne açıldı mı? E karneye nasıl bakılır?
2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, e-Karne sistemine erişim sağlamak istiyor. "e-Karne görüntüleme ekranı açıldı mı?" ve "e-Karneye nasıl bakılır?" soruları, karne gününde merak konusu oldu. Peki, e-Karne açıldı mı? e- karneye nasıl bakılır? İşte, detaylar…
2025 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için karne heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, dijital ortamda sunulan e- Karne sistemine nasıl erişileceğini merak ediyor. Karne alma sürecinin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte, "e-Karne görüntüleme ekranı açıldı mı?" ve "e-Karne nasıl görüntülenir?" gibi sorular gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, e-Karne erişime açıldı mı? Dijital karnelere nasıl ve nereden bakılır? İşte, 2025 karne dönemine dair merak edilen tüm bilgiler ve adım adım e-Karne görüntüleme rehberi…
E-KARNE AÇILDI MI 2025?
2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler için karne heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, e-Karne sistemi erişime açıldı. Öğrenciler, karnelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolayca ulaşabiliyor.
E-KARNEYE NEREDEN, NASIL BAKILIR?
E-Karne görüntülemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- E okul resmi web adresine giriş yapın.
- Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" sekmesini seçin.
- Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapın.
- "Karne Notları" veya "e-Karne" bölümüne tıklayarak not bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Alternatif Giriş: e-Devlet
- e-Karneye e-Devlet Kapısı üzerinden de erişim sağlanabilir.
- https://turkiye.gov.tr adresinden "e-Okul Karne Bilgileri" sekmesini aratıp giriş yapabilirsiniz.