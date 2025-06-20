E KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI | e-Karne açıldı mı? E karneye nasıl bakılır?

2025 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için karne heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, dijital ortamda sunulan e- Karne sistemine nasıl erişileceğini merak ediyor. Karne alma sürecinin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte, "e-Karne görüntüleme ekranı açıldı mı?" ve "e-Karne nasıl görüntülenir?" gibi sorular gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, e-Karne erişime açıldı mı? Dijital karnelere nasıl ve nereden bakılır? İşte, 2025 karne dönemine dair merak edilen tüm bilgiler ve adım adım e-Karne görüntüleme rehberi…

E-KARNE AÇILDI MI 2025?

2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler için karne heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, e-Karne sistemi erişime açıldı. Öğrenciler, karnelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

E karneye nasıl bakılır

E-KARNEYE NEREDEN, NASIL BAKILIR?

E-Karne görüntülemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

E okul resmi web adresine giriş yapın. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" sekmesini seçin. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapın. "Karne Notları" veya "e-Karne" bölümüne tıklayarak not bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Alternatif Giriş: e-Devlet