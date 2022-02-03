Dying Light 2 Stay Human, ilk günden 1,000'den fazla hatayı giderek güncelleme alacak
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Dying Light 2'nin yarınki lansmanından sonra oyuncuların deneyimleri karşılaşılan 1,000'den fazla hatayı giderek güncelleme alacak.
İlk olarak IGN tarafından bildirilen Dying Light 2 geliştirici Techland, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Son iki hafta içinde tüm platformlarda binden fazla düzeltme ve iyileştirme ekledik" açıklamasını yaptı.
Geliştirici Techland, oyunculara Dying Light 2'yi oynamaları için acele etmemelerini söyledi. Geliştiricinin yapacağı bir sonraki güncelleme ile oyun daha stabilize hale gelmesi bekleniyor. Güncelleme ile gelecek yama notları henüz paylaşılmadı ama geleceği düşünülen yama notları şunlar oldu:
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- Yayın sonsuz yeniden doğma öykü bloğu düzeltildi
- Hikaye ilerlemesini engelleyen diyaloglar için düzeltme
- Kullanıcının oturum açması durumunda küme oturumuna yeniden oturum açma başarısız olmaz
- Bazaar'da Carlos'a elektrik parçaları elleçlerken çarpışma düzeltildi
- Zorluk seviyesini geçici olarak düşürmeyle ilgili sorunlar düzeltildi - AI'ler için uyarlanabilir zorluk artırıldı
- Menü ve yükleme ekranları arasındaki geçiş sırasında arka plan oluşturucunun neden olduğu çökme düzeltildi
- Artan Wwise genel bellek sınırı - eksik sesler ve seslendirme için düzeltme
- Nesnelerin ve yapay zekanın düz bir yüzeyde toprağa batmasıyla ilgili sorunlar çözüldü.
- DLSS etkin. Geliştirilmiş varsayılan DLSS keskinliği.
- Sahibi ölüm sırasında değiştiğinde yapay zekanın bazen donması/ölümsüz olması için düzeltme
- Klavye veya fare kullanılarak herhangi bir hareket veya eylem gerçekleştirilmeden önce gamepad'in oyun tarafından algılanmayacağı düzeltildi
- Olası çökmelere karşı koruma eklendi.
- ES, CH için güncellemeler; DE giriş.
- Oyunun yanıtsızlığını düzelten eksik oyun eylemleri eklendi.
- (Düzgün çalışmıyordu) düzeltilmiş yayıncı modu seçeneği.
- İkincil ekran açılırken çökme düzeltildi.
- Belirli bir süre sonra kümes oturumlarının bağlantısının kesilmesi düzeltildi.