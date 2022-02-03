Dying Light 2 Stay Human, ilk günden 1,000'den fazla hatayı giderek güncelleme alacak

İlk olarak IGN tarafından bildirilen Dying Light 2 geliştirici Techland, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Son iki hafta içinde tüm platformlarda binden fazla düzeltme ve iyileştirme ekledik" açıklamasını yaptı.

Geliştirici Techland, oyunculara Dying Light 2'yi oynamaları için acele etmemelerini söyledi. Geliştiricinin yapacağı bir sonraki güncelleme ile oyun daha stabilize hale gelmesi bekleniyor. Güncelleme ile gelecek yama notları henüz paylaşılmadı ama geleceği düşünülen yama notları şunlar oldu: