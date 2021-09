Techland tarafından yapılan açıklama ile Dying Light 2 Stay Human çıkış tarihi bir kez daha ertelendi.

Normalde bu yıl bitmeden çıkış çıkış yapması planlanan Dying Light 2'nin çıkış tarihi 4 Şubat 2022'ye ertelendi. Geliştirici stüdyo Techland'in Twitter hesabından yayımladığı yazılı açıklamada konuşan stüdyonun Ceo'su Pawel Marchewka, "Geliştirici ekip istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve bitiş çizgisine varmak üzere. Oyun tamamlandı ve şu anda test ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"[Dying Light 2] açık ara bugüne kadarki en büyük ve en hırslı projemiz. Ne yazık ki, oyunu hayal ettiğimiz seviyeye ulaştırmak, cilalamak ve optimize etmek için daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik."

Dying Light 2 Stay Human çıkış tarihi birçok ertelemenin ardından en son 7 Aralık 2021 olarak duyurulmuştu..

Bugünkü erteleme kararındaki açıklamada Marchewka ayrıca topluluk, hayranlar ve oyuncularla her zaman daha şeffaf ve dürüst iletişim kurmayı amaçladıklarını bir kez daha yineledi. Bu doğrultuda, Ekim ayında içerik üreticiler ve oyun basını ilk kez Dying Light 2 Stay Human'ı deneyim edecek ve ilk izlenimlerini aktaracaklar. Geliştirici stüdyo buna ek olarak bu ayın sonuna doğru oyunla ilgili "heyecan verici bir gelişme" paylaşacağını da belirtti.

E3 2018'de duyurulan açık dünya RPG türündeki Dying Light 2 Stay Human, 4 Şubat 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkış yapacak.

Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!

The post Dying Light 2 Stay Human Çıkış Tarihi Yine Ertelendi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri