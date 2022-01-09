Dying Light 2 Oyun Süresi 500 Saatten Fazla Olacak

Dying Light 2 oyun süresi 500 saati aşacak. Dying Light 2'yi tüm etkinlikleri dahil olmak üzere tamamen bitirmek isteyen oyuncuların en az 500 saatini talep ediyor.

Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Dying Light 2'nin oynanış süresi duyuruldu. Hesaptaki paylaşımda oyunu tamamen bitirmenin ne kadar süreceği gösteriliyor.

Dying Light 2 Sistem Gereksinimleri

Bir oyuncunun açık dünyada yer alan tüm etkinlikleri tamamlaması 500 saat sürecek.

Paylaşıma gelen yanıtlarda bir kullanıcı geliştirici Techland'e konuya dair bir soru sordu. "Sizce bu iyi bir satış noktası mı?" sorusunu yönelten kullanıcıya cevap geldi:

Dying Light 2 Oynanış Süresi

Oyundaki ana hikayeyi ve yan görevleri bitirmek ise 100 saatten daha az sürecek. @DyingLightGame resmi Twitter hesabı önceki paylaşıma gelen yanıtlar doğrultusunda bir güncelleme paylaştı.

Varşova'dan Madrid'e Yürümek 534 Saat Sürüyor

Geliştirici ekip oynanış süresine dair bir kıyaslama da paylaştı. Paylaşılan gönderide Varşova'dan Madrid'e yürümenin ne kadar süreceği gösteriliyor. Oyunun sunduğu tüm içerikleri bitirmek zaman bazında bu iki şehir arasındaki yolu yürümeye eş değer.

Oyun Hakkında

Dying Light 2 Stay Human oldukça sancılı bir geliştirme sürecinden sonra çıkış yapmaya hazırlanıyor. Serinin ilk halkası post-apokaliptik bir açık dünyada unutulmaz bir macera sunmuş ve oyun dünyasının beğenisini toplamıştı. Akıcı oynanışı ve etkileyici hikayesinin yanı sıra The Following ek paketiyle de beğeni kazanan ilk oyun, serinin devam etmesi için yeşil ışığı yakmıştı.

Serinin yeni üyesi ise 4 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Oyunu PC üzerinde deneyim edecek oyuncular için geçtiğimiz günlerde sistem gereksinimleri tabloları paylaşıldı.

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