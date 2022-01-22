Dying Light 2'den PlayStation oyuncularına müjde! - Haberler
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Dying Light 2'den PlayStation oyuncularına müjde!

Dying Light 2'den PlayStation oyuncularına müjde!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Dying Light 2 PS5 sürümü, PS4 sürümünün sahipleri için ücretsiz bir yükseltme sunulacak, bu nedenle PS4 ve PS5 nesilleri arasında ekstra para harcamak zorunda kalmayacaksınız.

Dying Light 2'nin Playstation oyuncuları için müjdeli haberini bir basın açıklamasıyla duyuran Techland, Ayrıca Xbox oyuncularının konsolun yerleşik Akıllı Teslimat özelliği sayesinde nesiller arası geçişi ücretsiz olarak gerçekleştirebileceklerini de yeniden doğruladı.

Bu çok kullanışlı çapraz nesil özelliğin kontrol edilmesiyle Techland, en azından lansmanda bir diğerinin olmayacağını doğruladı: PS4 ve PS5 oyuncuları arasında veya Xbox One ile Xbox Series X ve S oyuncuları arasında co-op desteklenmeyecek.

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Platformlar arası çok oyunculu oyun da kullanılmayacak. Bununla birlikte, basın açıklaması Techland'ın Dying Light 2 için planlanan 5 boyunca güncelleme desteği olacağı açıklandı. Dying Light 2, Techland'ın en fazla diğer sürümlerden sonraki altı ay içerisinde piyasaya sürümeyi hedeflediğini Nintendo Switch dışındaki tüm duyurulan platformlar için 4 Şubat'ta çıkış yapacak.

Dying Light 2'den PlayStation oyuncularına müjde!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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