Dying Light 2'de nasıl daha hızlı level atlanır?

Dying Light 2 Stay Human, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Oyunda sadece ana hikayede ilerlemeden xp kazanmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Dying Light'ın ilk oyununda olduğu gibi, ikinci oyununda da xp sistemi aynı işlemektedir. Dying Light 2'de bulunnan savaş ve parkur beceri türlerinde hızlıca xp kasabilmeniz için birkaç yol bulunmaktadır. İşte onlardan bazıları...

GÖRDÜĞÜNÜZ HER YERE TIRMANIN

Size sunulan açık dünyada tırmanabildiğiniz, zıplayabildiğiniz, kısacası parkur yapabildiğiniz her yolu deneyin. Oyunda bir yerden bir yere giderken düz koşmak yerine araçların üstünden atlayın veya bir yerlere tırmanarak gitmeye çalışın.

YAN GÖREVLER ARAYIN

İlk oyunda da bulunduğu gibi yan görevler, oyunda ilerledikçe karşınıza çıkmaktadır. Açık dünyada karşınıza çıkan yan görevleri es geçmemeye çalışın. Bu sayede görevleri tamamlamak hızlı level atlamanın bir diğer yoludur. Öyle ki bazı yan görevler sizlere binlerce parkur veya savaş puanı vermektedir.

GECELERİ KOŞUN

Bu seçenek her ne kadar mantıklı olmasa da oyunda geceleri koşmak sizlere çok fazla xp vermektedir. Geceleri zombiler daha agresif davranmalarının yanı sıra ecel'ler de geceleri dışarı çıkmaktadır. Geceleri yaptığınız parkurlar veya savaşlar sizlere daha fazla xp kazandırmaktadır.

SAVAŞIN

Savaş becerilerinizi yükseltmenin tek yolu savaşmaktadır. Ne kadar çok zombi pataklarsanız o kadar çok xp alırsınız. Tabi bu durum gece ve gündüzde farklı işlemektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere geceleri savaşmak, gündüz vakti savaşmaya göre daha fazla xp vermektedir.