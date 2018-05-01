Düziçi Belediye Başkanı Namlı İşçilerle Halay Çekti

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında işçilerle halay çekti.

Düziçi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk ve Demokrasi Alanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik öncesi Refik Cesur Bulvarı'nda toplanan emekçiler, ellerinde flama ve dövizlerle etkinliklerin yapılacağı Atatürk ve Demokrasi Alanı'na kadar yürüdü.

Alanda düzenlenen kutlamalara Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı da katıldı. Namlı, 1 Mayıs'ı işçilerle birlikte halay çekerek kutladı.