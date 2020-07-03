Düzensiz göçmenleri karadan ulaşımın olmadığı alana bırakıp gittiler Yunan sahil güvenlik ekiplerince sık sık tacize uğrayan düzensiz göçmenler, bu defa insan tacirleri tarafından Yunan adaları diye Marmaris Bozburun'da karadan ulaşımın olmadığı bir alana bırakıldı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince sık sık tacize uğrayan düzensiz göçmenler, bu defa insan tacirleri tarafından Yunan adaları diye Marmaris Bozburun'da karadan ulaşımın olmadığı bir alana bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun yarımadasında karadan ulaşımın olmadığı yerde mahsur kalan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler düzensiz göçmenlerin kaldığı bölgeye harekete etti. Sahil güvenlik teknesinin yanaşamadığı alana küçük botlarla ulaşım sağlanarak karada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarılarak tekneye alındı.

Kurtarılan 17 düzensiz göçmen tekneye alındıktan sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA