Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan göçmen krizi büyüyerek devam ediyor. Ceuta'ya yüzerek geçmek için denize atlayan ancak hayatta kalamayan bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Akdeniz'e de kıyısı olan Ceuta'da İspanya ve Fas arasında yaşanan göçmen krizi büyüyerek devam ediyor. Fas'tan Ceuta'ya yüzerek geçmek isteyen çok sayıda Faslı, denizden yüzerek Ceuta'ya geçmeyi başardı. Ancak başarılı şekilde karaya ulaşamayan kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

TABUTA KONULARAK BÖLGEDEN GÖTÜRÜLDÜ

Kıyıya vuran cansız beden, bölgeye gelen ekipler tarafından tabuta konularak gömülmek üzere götürüldü. Cansız bedeninin tabuta konulduğu anlar da basın mensupları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DENİZE ATLAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Diğer yandan Fas tarafından Ceuta'ya almak için denize atlayan kişi sayısında azalma olmadığı ve yeni bir hayat için çok sayıda kişinin kendisini Akdeniz'in sularına bıraktığı bildirildi.

Son olarak İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, göçmenlerin ülkeye kabul edilmemesi konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ignacio Moreira