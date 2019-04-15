Düzelterek Yeniden) - 'Kariyer Haftası 2019' Konuşmacıları Öğrencilerle Buluştu

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARYÖN) ve Kariyer Geliştirme Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Kariyer Haftası 2019' etkinliği başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç yaptı.

"Avcılar Belediyesi olarak üniversite öğrencileri ile çok yakın ilişki içerisinde olacağımızı katkı sunacağımızı ve sizin enerjinizden de yararlanmak için çırpınacağımızı ifade etmek isterim" diyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Başarı için azme ihtiyacımız var. Yılmayın, umudunuzu asla kaybetmeyin. Her şeyden önemlisi bu yarışmacı toplum içerisinde, dayanışmayı, arkadaşlarınızla ve dostlarınızla el ele vermeyi, birlikte geleceği kurmayı bırakmayın. Mutlaka başaracağız" ifadelerini kullandı.

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise şunları söyledi:

"İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği kariyer günleri, ufuk açıcı, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütlerindeki yöneticilerle bir araya geldikleri, bu birliktelikten kendilerine dersler çıkardığı günler. Kariyer günleri, gelecek ve kariyer planlaması yapılması açısından çok önemli. Gelecekle ilgili sağlam ve uygulanabilir kararlar alın. Biz üniversite olarak üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü yerine getireceğiz, getiriyoruz."

Hafta boyunca devam edecek Kariyer Haftası 2019'un katılımcıları ve etkinlikleri ise şu şekilde:

"BJK Antrenörleri Doç. Dr. Şeref Çiçek ve Dolu Arslan, Hande Akgün Eroğlu, TTS Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti, Bülent Kesgin ( Murat Eğitim Kurumları), İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Etkinliği, Zafer Küçükşabanoğlu ( Genç TABA AmCham Başkanı), Ali Bayramoğlu ( Genç TABA AmCham Yüksek İstişare Kuru Başkanı), Murat Keçeciler (Genç TABA Amcham Başkan Vekili), Fatmanur Erdoğan - İletişim Stratejisi- Yazar, ENTEK Otomasyon Emre Akdeğirmen (Pazarlama Müdürü), Ahmet Yavuztürk (Makine Mühendisi), Aytaç Mestçi MarkeFront Eğitim Danışmanlık"

- İstanbul

Kaynak: DHA