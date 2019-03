Düzceli çocuklar, rengarenk giyeceklerini kendi elleriyle yaptı

Batik boyama ile giyeceklerini renklendiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı

DÜZCE - Düzce'de Belediye Çocuk Kulübü Sanat Kursuna katılan minik öğrenciler, el becerilerini geliştirmek ve üretkenliklerini ortaya çıkarmak adına batik boyama ile kendi giyeceklerini rengarenk hale getirdiler.

Düzce Belediyesi bünyesinde açılan Çocuk Kulübü, ilde yaşayan çocukların özgüvenlerini geliştirmek amacıyla sanatsal eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen sanat kurslarına katılan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, el becerilerini geliştirmek ve üretkenliklerini keşfetmek adına batik boyama işlemi ile kendi giysilerini kendi elleriyle renklendirdiler. Düzenlenen eğitimde çocuklarda özgüven oluştururken anneleriyle keyifli anlar geçirdi. Sanat Atölyesinde düzenlenen anne-çocuk etkinliğini çok seven çocuklar, anneleriyle birlikte batik boyama yaparak mutlu anlar yaşadı. Bir sopaya ilk önce beyaz penyeyi dolayan çocuklar, sonrasında iple bağladıkları penyeleri boya dolu kovaya sokup beklettiler. Bir süre boya içinde duran penyeleri çıkarıp yıkayan çocukların ellerinden bir birinden renkli giyecekler ortaya çıktı.

Çocuk Kulübündeki etkinliğe annesi ile birlikte gelip birlikte vakit geçiren ve el beceresini geliştiren çocuklar, yaparken hiç zorlanmadıklarını söylediler ama çok eğlendiklerini söylediler. Anne ve çocukların güzel vakit geçirmesine vesile olduklarını ifade eden Resim öğretmeni Sultan Özdemiroğlu, "Çocuklar bugün batik boyama yaptılar. Fakat her derste çocuklar farklı etkinlikler yaparak daha eğlenceli saatler geçiriyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara renk kavramlarını öğretiyoruz, ilerleyen süreçlerde ise çocuklar bir heykel yapmakla tanışacaklar. 3 boyutun, 2 boyutun ne olduğunu öğrenecekler" dedi.

Çocuk Kulübüne müracaatın çok yoğun olduğunu belirten Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar de, "Yoğun ilginin olması bizleri sevindiriyor. Buraya gelen çocuklar veliler hoşça vakit geçiriyorlar. Böyle bir güzel iş çıkarmanın keyfini yaşıyoruz, bir yandan da eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Anneleri ile birlikte çocukların yapabileceği etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

Çocuklar etkinlik sonunda yaptıkları penyeleri keyifle giyeceklerini söylediler.

Kaynak: İHA