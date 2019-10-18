Düzce yollar bozuk olunca atları kullanmaya başladılar

18.10.2019 10:16

Yollar bozuk olunca atları kullanmaya başladılar

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Elmacık Köyü'nde yaklaşık 1 yıldır yağmur ve diğer etkenler nedeniyle bozulan yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Bozuk olan yollarda araçları zarar gören vatandaşlar, atlarla seyahat etmeye başladı.

Gümüşova Elmacık Köyü'nde köy içindeki yollar kaldırım taşı ile döşenirken, köyü diğer köylerle ile D-100 Karayolu'na bağlayan ana yolların bozuk olması vatandaşları çileden çıkardı. Bozuk yollar nedeniyle araçları sık sık arıza yapan vatandaşlar, diğer köylere ulaşmak, meralarda otlayan hayvanlarını almak için atlarla seyahat etmeye başladı.

Köy sakinlerinin iddialarına göre Gölyaka Kaymakamlığı Köye Hizmet Götürme Birliği tarafından 1 yıl önce köy yollarının bir kısmının asfaltlanacağı bir kısmının ise kaldırım taşı ile kullanılır hale getirileceği söylendi. Ancak yapılan yamalarla durum düzeltilmeye çalışıldı. Düzce'de 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketinde yağmur yağışı nedeniyle yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale geldi.

Atla seyahat eden Oğuzhan Emre Keleş, Uzun süredir verilen sözler yerine getirilmediği için Elmacık Köyü terk edilmiş gibi. Yolların durumu ortada toz, toprak içinde yol kenarındaki evler. Arabalarımıza rot balans yaptırmaktan bıktık. 2 servis aracımız var. Servisle günde 500 kilometre yol yapıyorum. Düzce'nin hiçbir yerinde böyle bir yol yok. Kaymakamlık ve belediye gelip söz veriyor. Kimsenin sözünü tuttuğu yok. Bir yama yaptılar köyün girişine dünyada böyle bir yama yok. dedi.

AT KULLANMAYA MECBURUZ

Mustafa Çelik yolların durumu nedeniyle atları kullandıklarını belirterek, Atla mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Artık hayvanlarımızın peşine araçlarımızla gidemez hale geldik. Yollarımızın galini görüyorsunuz. Çözümü bu yolla bulduk. Sözler verildi, vaatler verildi ama hiçbiri tutulmadı. Yollar araçları bozuyor. Araçlara ön takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımıza binemez hale geldik. diye konuştu.

ARACINI SATTI

Köy sakinlerinden Fikret Gümüş ise sıfır otomobilini sattığını ifade ederek, şöyle konuştu

Ben 32 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu yollara bir çözüm bulamadılar. Gelen bir yama yapıyor. Yapılan yamalar ortada. Hiç yapmasalardı daha iyiydi. Benim 1,5 yıllık arabam vardı. Arabamı sattım. Çünkü arabam artık sallanmaya başladı. Yazıktır, günahtır. Bu köy daha önce Bolu'ya bağlıyken örnek köy seçilen bir köy, yerleşim olarak harika bir köy, maalesef hizmet olarak bitikleri oynuyoruz. Köy halkı olarak yol kesmişliğimiz var. Farklı yollara mı başvuralım Bize yakışmayan hallere mi girelim Buyurun halimiz ortada, bu millete yazık.

Kaynak: DHA