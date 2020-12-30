Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı
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Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:41
Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atay, mesajında, sevinç ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anlarıyla bir yılı daha geride bırakırken yeni yıla Düzcelilerle birlikte girmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Atay, yeni bir yılın geçen zamanın bir değerlendirmesini yaparak olumsuzluklardan ders çıkarmanın yanı sıra geleceğe ilişkin plan ve hedeflerin yeniden gözden geçirilmesine fırsat sağlayan yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

2021 yılında da sahip olunan potansiyeli, kaynakları ve zamanı Düzce'nin daha müreffeh daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için değerlendireceklerini vurgulayan Atay, "Toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimi olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. Yeni umutlarla karşıladığımız yeni yıl, gönül bağlarımızın daha da sağlamlaştığı, kardeşliğimizin pekiştiği huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada, aile, komşu, arkadaş ziyaretlerinin Kovid-19 salgınının yayılımını artırdığına dikkati çeken Atay, yılbaşında bu gibi ziyaretlerin yapılmamasını isteyerek, "2021 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisiyle, saygıdeğer Düzcelilerin ve çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, sağlık, başarı, huzur ve esenlikler dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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