Düzce TEML Mezunları Derneği ilk ziyaretini meslek lisesine yaptı
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Düzce TEML Mezunları Derneği ilk ziyaretini meslek lisesine yaptı

Düzce TEML Mezunları Derneği ilk ziyaretini meslek lisesine yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği'nin yeni başkanı Süleyman Beyaz, ilk ziyaretini Düzce Borsa İstanbul TEML Okul Müdürü Osman Kutlu'ya yaptı.

Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği'nin yeni başkanı Süleyman Beyaz, ilk ziyaretini Düzce Borsa İstanbul TEML Okul Müdürü Osman Kutlu'ya yaptı.

Süleyman Beyaz, geçtiğimiz hafta yapılan olağan kongre ile Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği'ne başkan olarak seçilmişti. Derneğin başkanlığına seçilen Beyaz ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Düzce Borsa İstanbul Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yaptı. Okul Müdürü Osman Kutlu ile bir süre sohbet eden Beyaz, öğrencileri meslek lisesini seçmeye davet etti. Süleyman Beyaz, "Orta öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerimize, bilim, teknoloji ve sektör dinamikleri çerçevesinde üst düzey beceriler geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen okulumuza davet ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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