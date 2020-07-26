DÜZCE 'Şifalı Su' dan doldurup, aracına giderken canından oldu
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DÜZCE 'Şifalı Su' dan doldurup, aracına giderken canından oldu

'Şifalı Su' dan doldurup, aracına giderken canından olduDÜZCE'de, 'Şifalı Su' olarak bilinen kaynak suyundan su doldurarak yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Yılmaz (55) otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

26.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:57

'Şifalı Su' dan doldurup, aracına giderken canından oldu

DÜZCE'de, 'Şifalı Su' olarak bilinen kaynak suyundan su doldurarak yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Yılmaz (55) otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Zonguldak Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Adnan Arslan idaresindeki 81 AAV 999 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen Hanife yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Hanife Yılmaz'ın ailesiyle birlikte Akçakoca'ya günübirlik tatile gittikleri, su almak için durdukları, Hanife Yılmaz'ın su doldurduktan sonra araca gittiği esnada kazanın olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ile Zonguldak Ereğli'ye gidenler için firma yeni bir araç tahsis etti. Yolcular gelen araç ile yolculuğuna devam etti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DÜZCE 'Şifalı Su' dan doldurup, aracına giderken canından oldu

Kaynak: DHA

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