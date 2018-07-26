Düzce Sevgi Evinde Sünnet Töreni Hd

Düzce Sevgi evinde sünnet töreni HDSevgi evinde sünnet töreni

(DÜZCE), (DHA) ? ÇALIŞMA Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Düzce Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan ve henüz sünnet olmamış 13 yaşında ki Muhammet için sünnet töreni düzenlendi. Törende sünnet olan Muhammet'in yanı sıra arkadaşları da doyasıya eğlendi.

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na bağlı olan ve kimsesiz çocukların kaldığı Düzce Çocuk Evleri sitesinde kalan 13 yaşında ki Muhammet için sünnet töreni düzenlendi. Mutluluğu yüzüne yansıyan Muhammet'in sünnet törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeki Yıldırım, davetliler ile sevgi sitesinde kalan çocuklar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sünnet düğününe katılanlar Muhammet'e takılarını taktılar ve ikram edilen pilavdan yediler.

Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, yaptığı açıklamada 'Çocuğumuzun yanında olmak, onunla birlikte olmak çok güzel bir his. Hem çocuğumuz hem biz çok mutlu olduk. İnşallah devamı gelir ve daha güzel günleri olur. İnşallah düğününü de görürüz, hayırlı olsunö dedi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeki Yıldırım ise 'Şu anda bulunduğumuz yer çocuk evleri sitesi, 40 kapasiteli bir kuruluş. 13-18 yaş arası erkek çocukların bulunduğu bir yer. Şu anda halen 34 çocuğumuz bulunmakta. Bugün sünnet olmamış çocuğumuzu güzel bir törenle onu mutlu edebilecek koşulları oluşturacak güzel bir program icra ettik. Amacımız çocuklarımızın vatanına, milletine hayırlı birer evlat olmalarını sağlamak ve bu amaçla geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatmak istiyoruz. Bu değerlerimizle çocuğumuzu ve kuruluşumuzu tanıştırmak için bu programı düzenledikö dedi.

Konuşmaların ardından Muhammet ve arkadaşları doyasıya eğlendiler.

Dzcsunnet

Sünnet olan çocuktan görüntü

Konukların takı takarken görüntüsü

Konuklara ikramlardan görüntü

Nurgül Dağlı ve Zeki Yıldırım ile röp ve detaylar var

(Tür: Yurt)