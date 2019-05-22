Düzce Otomobilin Motosiklete Çarpma Anı Kameraya Yansıdı

Otomobilin motosiklete çarpma anı kameraya yansıdı

DÜZCE'de, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. G.Ü. idaresindeki otomobil, Halil İbrahim Yıldırım idaresindeki 81 DZ 641 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan yola savrulurken, motosiklet ise otomobilin altında sürüklendi. Kazada, sürücünün oğulları Fatih ve Aslan Yıldırım yaralandı. Çocuklar etrafta bulunan vatandaşların yardımı ile olay yerinin yakınında bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA