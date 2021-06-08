Düzce'nin yeni logosu meclisten geçti
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Düzce'nin yeni logosu meclisten geçti

Düzce'nin yeni logosu meclisten geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesinin yeni logosu meclisten geçti.

Düzce Belediyesinin yeni logosu meclisten geçti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya hesabından destek verenlere teşekkür etti.

Düzce Belediyesi'nin yeni kurumsal kimliği olan sosyal bütünleşmeyi sağlayan, ortak değerlerin yansıtıldığı simgesi olan logo meclisten geçti. Dün akşam yapılan meclis toplantısında yeni logo meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy çokluğu ile logo meclisten geçti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altı aylık bir çalışma ile hazırlanan Düzce Belediyesi yeni ambleminin kabulü yönünde oy kullanan AK Parti Belediye Meclisi Grubumuza, MHP'li Meclis üyesi değerli kardeşlerim, Ayhan Cicu, Ayhan Seyyar, Hakan Çetin, Hüseyin Çiftçi, Ömer Ardahan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni amblemimizde; Konur Alp Gazi, fethettiği, biz torunlarına yurt yaptığı bu topraklarda belediyemizin sembolü oldu. Konur Alp Gazi diyarı Düzce'ye hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Düzce'nin yeni logosu meclisten geçti
Düzce'nin yeni logosu meclisten geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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