Düzce'nin neyi meşhur? Düzce'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Düzce'nin nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Düzce'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Düzce'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Düzce'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Düzce'nin en meşhur yemekleri, Düzce'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Düzce'nin neyi meşhurdur, Düzce'nin nesi meşhur? Düzce'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?
DÜZCE'NİN NEYİ MEŞHUR?
Düzce ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Çerkez Tavuğu
- İsli Balık
- Bazlama
- Çerkez Tavuğu
- Kaşık Makarnası
- Keşli Kaygana
- Un Mancarı
- Hamsili Börek
- Hamsi Pilavı
- Sebzeli Kaygana
- Hamsi Pilavı
- Yumurtalı Sebzeli Kaygana
- İsli Balık, Buğulama
- Kaşmakam Ekmeği
- Sebzeli Kaygana
- Hamsili Börek
- Tembel Karı Makarnası
- Fındık Makarnası
- Mezgit Çorbası
- Kırlangıç Çorbası
- Sigara Böreği
- Kiremitte Palamut
- Mamalika
- Dizleme Ekmeği
- Boşnak Böreği
- Çırakta Baba Kaygana
- Mamursa
- Cadi (Mısır Ekmeği)
- Kırtıl
- Mamursa
- Bazlama
- Haluj
- Kaldirik Dolması
- Sirkeli Hamsi
- Hamsi Salatası
- Mancarlı Pide
- Mancarlı Pide
- Kaşık Makarnası
Düzce'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.