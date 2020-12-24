Düzce'nin neyi meşhur? Düzce'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Düzce'nin nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Düzce'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Düzce'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Düzce'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Düzce'nin en meşhur yemekleri, Düzce'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Düzce'nin neyi meşhurdur, Düzce'nin nesi meşhur? Düzce'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

DÜZCE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Düzce ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çerkez Tavuğu

İsli Balık

Bazlama

Çerkez Tavuğu

Kaşık Makarnası

Keşli Kaygana

Un Mancarı

Hamsili Börek

Hamsi Pilavı

Sebzeli Kaygana

Hamsi Pilavı

Yumurtalı Sebzeli Kaygana

İsli Balık, Buğulama

Kaşmakam Ekmeği

Sebzeli Kaygana

Hamsili Börek

Tembel Karı Makarnası

Fındık Makarnası

Mezgit Çorbası

Kırlangıç Çorbası

Sigara Böreği

Kiremitte Palamut

Mamalika

Dizleme Ekmeği

Boşnak Böreği

Çırakta Baba Kaygana

Mamursa

Cadi (Mısır Ekmeği)

Kırtıl

Mamursa

Bazlama

Haluj

Kaldirik Dolması

Sirkeli Hamsi

Hamsi Salatası

Mancarlı Pide

Mancarlı Pide

Kaşık Makarnası

Düzce'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.