Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücülerin ve yolcuları ateş ölçümü yapılıyor.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücülerin ve yolcuları ateş ölçümü yapılıyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Düzce Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kentin giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Zekeriye Ekedal, uygulama noktasında yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Kaymakam Demiryürek, koronavirüsle ilgili kente giriş yapan vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Sürücüler ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaynak: AA