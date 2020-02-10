Düzce kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu
Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)CANSIZ BEDENİ BULUNDUDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Tütünlük mevkisinde, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın cesedini kıyıya çıkardı.
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Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)