Düzce kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Düzce kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu - Haber

Düzce kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu

Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)CANSIZ BEDENİ BULUNDUDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

10.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:09
Düzce kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu

Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

'nin ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan 'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Tütünlük mevkisinde, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın cesedini kıyıya çıkardı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Düzce kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler