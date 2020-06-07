Düzce İGM toplantısı öncesi dezenfekte yapıldı
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Düzce İGM toplantısı öncesi dezenfekte yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aylık aranın ardından Haziran ayı toplantıları ile bir araya gelecek.

Düzce İGM toplantısı öncesi dezenfekte yapıldı
07.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:46

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aylık aranın ardından Haziran ayı toplantıları ile bir araya gelecek. Toplantı salonu ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay ertelenen İl Genel Meclisi tekrar bir araya geliyor. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda 8 Haziran Pazartesi günü saat 10: 00 da yapılacak. Gerçekleştirilecek olan İl Genel Meclisi Toplantısı öncesi, İl Özel İdare ekipleri Meclis toplantı salonu, AK Parti Grup odası ve Milliyetçi Hareket Partisi grup odaları dezenfekte edildi. İdare binasında Korona virüs salgını sebebiyle düzenli aralıklarla dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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