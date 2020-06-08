Düzce İGM iki ay aradan sonra toplandı DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi korona virüs tedbirlerinin ardından 2 ay sonra ilk kez toplandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi korona virüs tedbirlerinin ardından 2 ay sonra ilk kez toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantıda 11 gündem maddesi görüşülürken, komisyon seçimleri de yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay önce son toplantısını yapan Düzce İl Genel Meclisi, normalleşme sürecinin ardından Haziran ayı ilk toplantısını korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi. Tüm üyelerin ateşleri ölçülürken, meclis salonunda sosyal mesafe kuralları uygulandı. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda İl Encümen üyeleri ve komisyon üye seçimleri yapıldı. Mustafa Ezer, Osman İlhan ve İsmail Arsal il encümen üyeliğine seçildi. Yapılan komisyon seçimlerinde Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Köye Yönelik Hizmetler ve Tarım Komisyonu ve Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu üyelerine seçimler yapıldı. Encümen ve Komisyon üyeleri bir yıl görev yapacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA