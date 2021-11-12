Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları mezarlıkta dua etti

DÜZCE (AA) - 12 Kasım 1999 Düzce Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Resmi kayıtlara göre 710 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesindeki programa depremde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Daha sonra ilçe merkezinde bulunan Deprem Şehitliğine geçen vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua etti.

Aradan geçen 22 yıla rağmen yakınlarının acısını hala yüreğinde hisseden vatandaşlar, sevdiklerinin kabri başında gözyaşı döktü.

Depremde kızını ve torununu kaybeden Beytullah Uslu, acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, "Her cuma Fatiha okuyorum mezarları başında. Dün gibi acıları içimizde, yüreğim sızlıyor. Dört katlı binamız vardı, o çöktü. Onun içinde kaldılar, hayatlarını kaybettiler." diye konuştu.