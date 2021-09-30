Düzce'de zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi artırıldı - Haberler
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Düzce'de zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi artırıldı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi artırıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü, zincir marketlerde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü, zincir marketlerde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, market raflarındaki fiyatları inceledi, gramaj eksikliği ve etiket kontrolü yaptı.

Ekipler, reyon ve kasa fiyatlarını da kontrol ederek güncel fiyatları kayıt altına aldı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fiyat artışı şikayetleri üzerine denetimlerin artırıldığı, etiket ve kasa fiyatı arasında fark olması halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na müracaat edilebileceği belirtildi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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