Düzce'de yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
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Düzce'de yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Düzce'de yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarmanın yol denetiminde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarmanın yol denetiminde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

D-100 kara yolunda Gümüşova ilçe girişinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 18 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sürücü A.Ç.G, "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Düzce'de yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler
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