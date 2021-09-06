Düzce'de yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarmanın yol denetiminde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarmanın yol denetiminde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
D-100 kara yolunda Gümüşova ilçe girişinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 18 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Sürücü A.Ç.G, "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş